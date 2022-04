L'Atlético Madrid è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione per sostituire Luis Suárez, il quale terminerà il suo contratto quest'estate e non ha intenzione di rinnovarlo. Tra i vari nomi ci sono Darwin Núñez e Robert Lewandowski, ma nelle ultime ore si è aggiunto alla lista delle opzioni uno dei migliori attaccanti del Sud America degli ultimi anni: ovvero quel Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, ex attaccante dell'Inter. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.