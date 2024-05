PSG, Skriniar è ormai una riserva: ecco perché può essere venduto in estate

È passato ormai più di un anno da quando Milan Skriniar prese la decisione di lasciare l'Inter a parametro zero per sposare il progetto del Paris Saint Germain, ma da allora tante cose sono successe e sono cambiate per il difensore slovacco. Una volta smaltito il difficile infortunio alla schiena subito in nerazzurro, il classe 1995 aveva iniziato la stagione al top quale è sempre stato, da perno inamovibile della difesa di Luis Enrique. Poi il primo calo, l'infortunio serio alla caviglia, e ora un 2024 da incubo che di fatto sta convincendo il PSG a riflettere sul suo futuro con il mercato che torna ad essere un'opzione concreta.





ALTRA PANCHINA ILLUSTRE - Le prime crepe nel rapporto con l'allenatore si sono intraviste a dicembre con le tre panchine consecutive contro Le Haver, Nantes e Lille prima dell'infortunio subito dopo la gara contro il Tolosa a inizio gennaio. Un problema all'articolazione della caviglia che l'ha tenuto ai box fino a metà marzo. Dal momento del suo ritorno a disposizione, però soltanto una volta è sceso in campo per 90 minuti e addirittura è rimasto seduto in panchina per tutte e tre le gare di Champions contro Barcellona (andata e ritorno dei quarti) e Borussia Dortmund. Proprio la panchina di ieri nella semifinale di andata fa ancor più riflettere perché con Lucas Hernandez costretto al cambio per infortunio a fine primo tempo, Luis Enrique ha preferito mandare in campo il giovane Beraldo (tra l'altro bocciato nel ko coi catalani).



MERCATO ALLE PORTE - In Francia da tempo c'è chi storce il naso, soprattutto per quei 9 milioni di euro che il Paris Saint Germain esborsa per lui. E la stampa francese, ipotizzando un'estate di grandissimo rinnovamento che partirà con l'addio di Kylian Mbappé a zero, e un progetto economico differente e al ribasso dal punto di vista delle spese, prevede che per Skriniar si riaprano subito le porte del mercato. Arrivato a zero garantirebbe una maxi-plusvalenza utile anche in chiave fair play finanziario. La Premier è lo sbocca naturale, l'Atletico Madrid lo corteggiava già dai tempi dell'Inter. Difficile se non impossibile un ritorno in Serie A, forse solo il club nerazzurro, oggi, potrebbe permettersi un'operazione per lui, ma dopo il Lukaku-bis questa porta rimarrà chiusa.