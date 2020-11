Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, dice la sua su Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, a Cadena Ser: “Quando è andato via gli ho detto di cuore - Spero che ti trattino e che ti amino come qui all'Atletico -. Non so se sia così: ha trovato un club in una situazione difficile, ma il Barça ha una squadra magnifica. Quando le cose vanno male ne risentono tutti, si spera che questa situazione passi presto. Un ritorno? La vita è tutta una questione di colpi di scena. Chi avrebbe mai pensato che alcuni giocatori che hanno lasciato l'Atlético sarebbero tornati? Alcuni lo hanno avanti, altri no. Non possiamo saperlo”.