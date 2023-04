L'Atletico Madrid è in cerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo Fichajes, il nome caldo è quello di Mateus Uribe. La strategia seguita dai Colchoneros è simile a quella già intrapresa con Herrera. Come il messicano, il colombiano arriverebbe come free agent, visto che il suo contratto scade il 30 giugno. Come riportato dal quotidiano Record, il club di Madrid è pronto ad offrire al centrocampista del Porto uno stipendio di tre milioni di euro a stagione.