Secondo Mundo Deportivo, Marc Cucurella non è la prima opzione per la fascia sinistra dell'Atlético Madrid. L'esterno del Getafe ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, 5 in più rispetto al prezzo di José Luis Gaya, terzino sinistro e capitano del Valencia, che piace anche al Barça. Per rapporto qualità prezzo è il valenciano la priorità di Simeone in quel ruolo.