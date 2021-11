Retroscena di mercato dalla Spagna. Intervistato da Marca, l'ex centrocampista dell'Udinese e oggi all'Atletico Madrid Rodrigo De Paul racconta quando è nata l'idea di trasferirsi in Spagna: "A marzo scorso avevo detto al mio agente che volevo andare all'Atletico. Un giorno, mentre ero a casa, gli scrissi se fosse sicuro che mi avrebbero preso e lui mi rispose di sì. Poi, allora, ho parlato con Simeone dicendogli quello che volevo".



L'ANEDDOTO - "Suarez ha fatto un grande gesto con me il primo giorno, mi ha chiesto il numero e mi ha mandato un messaggio con tutte le informazioni delle quale avevo bisogno. Luis è stato importante per il mio inserimento qui".