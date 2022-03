Il centrocampista dell'Atletico Madrid Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Manchester United: "Una delle mie serate più belle. Abbiamo regalato una grande gioia ai tifosi. Io ringrazio tanto per quello che mi ha dato il calcio italiano. Lo devo al mio passato se oggi sono questo giocatore. In partite come queste devi mettere tutta la tua esperienza, anche quella in nazionale. E Mi fa molto piacere vivere serate così''.