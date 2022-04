Il futuro di Luis Suarez potrebbe essere lontano da Madrid. L'attaccante uruguaiano ha il contratto in scadenza a giugno e non c'è al momento l'accordo con l'Atletico Madrid per rinnovare. Secondo AS, l'entourage del giocatore ha contattato il Besiktas e il Fenerbahce per capire i piani dei due club turchi e l'eventuale offerta economica. Suarez è concentrato sul finale di stagione e deciderà il suo futuro a campionato finito.