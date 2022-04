Dopo il tentativo fallito per il polacco Matty Cash, l'Atletico Madrid segue con attenzioni i profili di Alvaro Odriozola, di proprietà del Real Madrid e che in questa stagione è in prestito alla Fiorentina, e del tedesco Danny da Costa, svincolato a luglio dopo aver terminato il suo contratto all'Eintracht Francoforte. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net.