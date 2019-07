Il futuro di Trippier non sarà in Serie A. Il giocatore inglese, infatti, è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid; il club spagnolo ha piazzato l'affondo decisivo nelle ultime ore arrivando a strappare il sì del giocatore e degli Spurs. Niente da fare, quindi, per la Juventus, che seguiva il giocatore da diverso tempo.



LE CIFRE - L'Atletico è arrivata alla fumata bianca grazie ad un'offerta da 30 milioni di euro; le visite mediche sono in programma per domani, poi arriverà anche l'annuncio ufficiale che chiuderà la prima telenovela di mercato internazionale.