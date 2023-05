Caglar Soyuncu sarà il primo acquisto dell'Atlético Madrid per la prossima stagione. Ibiancorossi rafforzeranno la difesa con il difensore centrale turco del Leicester City, in scadenza di contratto, che ha detto 'no' alla proposta di rinnovo delle Foxes. Mustafa Dogru, ex rappresentante del turco, assicura che l'accordo è chiuso e che il centravanti sarà a disposizione di Simeone. Lo riporta da As.