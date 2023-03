L'Atletico Madrid sta pianificando la sua rosa in vista della prossima stagione. L'obiettivo principale è rientrare ad essere competitivi per il campionato e la Champions League. Secondo quanto riportato da Fichajes, ecco gli undici che i Colchoneros, probabilmente non più con Diego Simeone in panchina, sperano di schierare nel 2023/2024: in porta Oblak. Il reparto difensivo composta da: Martinez, Gimenez difensori centrali, Molina terzino destro e Galan sinistro. Per il centrocampo, i due playmaker sono Koke e Soler. A ridosso degli attaccanti troviamo Griezmann e Ezzalzouli. Le punte di diamante, invece, sono Depay e Roberto Firmino.