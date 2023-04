L'Atlético Madrid segue da tempo il calciomercato alla ricerca di nuove opportunità per rafforzare la sua trama difensiva in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Andrea Berta ha trovato il giocatore ideale nella figura del centrale turco del Leicester, Çaglar Soyuncu. Secondo Fichajes.net, il calciatore ha già chiuso un accordo con i Colchoneros in vista del 2023/2024. Il ventiseienne è in scadenza di contratto con le Foxes e rappresenta un gran colpo per rafforzare la linea difensiva della squadra del Cholo Simeone