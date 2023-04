La partita tra Almeria e Atletico Madrid è stata speciale per Alex Witsel. Si tratta della sua venticinquesima partita con più di quarantacinque minuti giocati. Questo cosa significa? Scatta il rinnovo automatico. Una notizia ottima per i Colchoneros, dato che il belga rappresenta una sicurezza per Diego Simeone, visto che solo cinque giocatori hanno giocato più partite di lui.