Atletico Madrid, ecco il rinforzo verso l'Inter: UFFICIALE Vermeeren

L'Atletico Madrid, che ieri ha staccato il pass per le semifinali di Coppa del Re e si prepara ad affrontare l'Inter agli ottavi di finale di Champions League, ha annunciato l'ultimo colpo di mercato per rinforzare la rosa di Simeone, in attesa del prestito di Moise Kean dalla Juventus: è ufficiale il passaggio in biancorosso di Arthur Vermeeren.



IL PROFILO - Accordo a titolo definitivo con il centrocampista di 18 anni, già nel giro della Nazionale belga, che ha firmato un contratto di sei anni con i Colchoneros. Nella prima parte di stagione, grandi prestazioni anche nella massima competizione europea con la maglia dell'Anversa del tecnico Mark Van Bommel. I madrileni hanno pagato 18 milioni, più 2 di bonus facilmente raggiungibili e 3 di bonus più difficili.



COME CAMBIA LA FORMAZIONE - Vermeeren può inserirsi nella formazione titolare al posto di Llorente o Saul Niguez nella mediana del 3-5-2, come vertice basso o all'occorrenza come mezz'ala. C'è l'impressione che possiamo trovarci davanti al padrone del centrocampo colchonero per il prossimo lustro.