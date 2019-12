L'Atletico Madrid ha messo nel mirino Andrea Belotti per il mercato di gennaio, ma, come scrive Tuttosport, il Torino ha fatto sapere ai Colchoneros che non ci saranno possibilità di vederlo con un'altra maglia: la prima offerta da 35 milioni di euro non è stata neanche presa in considerazione. Con Urbano Cairo che vuole rinnovare il contratto al Gallo, che può muoversi all'estero per 100 milioni: il prezzo della clausola.