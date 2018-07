Thomas Lemar, esterno dell'Atletico Madrid, è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Arrivato dal Monaco, al sito ufficiale dei Colchoneros ha parlato così: "Sono molto felice di essere qui, in una squadra che mi aiuterà a migliorare, quindi non vedo l'ora di allenarmi e conoscere i miei compagni di squadra. Simeone? Penso che sia un grande allenatore. Sappiamo tutti quello che ha fatto con l'Atletico. Spero che mi aiuterà a migliorare e far progredire la mia carriera e questo è tutto ciò che chiedo".