Dopo una stagione non esaltante dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha aperto la possibilità ad alcune cessioni, in modo tale da ristrutturare la rose per tornare ad essere competitivi. Secondo Fichajes.net, uno dei principali nomi è quello di Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista africano ha giocato, finora, 1.350 minuti di gioco distribuiti su 23 partite ufficiali. La squadra in pole è l'Aston Villa di Unai Emery. I Villains sono disposti a pagare 25 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'ex Inter.