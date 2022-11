Un'indiscrezione che sta già facendo discutere tutta la Spagna. L'ha rivelata El Confidencial, secondo cui ci sarebbe stata nelle passate ore una riunione segreta tra Gil Marin, ad e consigliere delegato dell'Atletico Madrid, e i calciatori più importanti del club. Due gli ordini del giorno: mettere a punto la strategia futura e comunicare il prossimo obiettivo per la panchina, ossia Luis Enrique, l'attuale ct della nazionale.



Si tratta di un momento di cambiamento per i Colchoneros. Fuori da tutte le competizioni europee e con la vetta della Liga lontana già 10 punti, l'Atletico Madrid vive anche un momento complicato da un punto di vista finanziario. Per evitare il ridimensionamento, è stato comunicato ai giocatori totem che sarà necessario strappare almeno il quarto posto e che nessuno ha più il posto garantito, Simeone in primis.



L'argentino ha un maxi contratto che scade nel 2024 e l'intenzione del club è interrompere la collaborazione dopo gli scarsi risultati stagionali. Il primo nome sul tavolo per la sua successione è proprio quello di Luis Enrique. L'ex allenatore della Roma lascerà la nazionale dopo il Mondiale in Qatar e tornerà in un club. E l'Atletico è pronto a fargli ponti d'oro. Per il secondo mondiale consecutivo, la Spagna potrebbe avere un allenatore in procinto di firmare con un club. Quattro anni fa il triangolo Lopetegui - Real Madrid - Hierro, ora la storia potrebbe ripetersi con l'altro club della capitale.