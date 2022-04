La UEFA ha disposto la chiusura di un settore dello stadio dell'Atletico Madrid, il Wanda Metropolitano, in occasione della gara di ritorno che gli uomini di Simeone dovranno giocare in casa contro il Manchester City di Guardiola. Il motivo? Plateali gesti nazisti da parte dei sostenitori spagnoli in Inghilterra durante il match d'andata.



BECCATI - Circa cinque uomini, tutti vestiti di nero e seduti nella parte anteriore del secondo livello, sono stati filmati mentre eseguivano ripetutamente i gesti di cui sopra. In un comunicato della Uefa si legge: "L'Atletico Madrid comunicherà, prima della partita, i settori da chiudere, per un totale di almeno 5000 posti. Il club dovrà inoltre esporre uno striscione con la scritta '#NotoRacism' con il logo Uefa su di esso". Il provvedimento, ovviamente, non interessa i tifosi del City in trasferta.