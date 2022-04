A una settimana dall’1-3 di Stamford Bridge, il Real ospita il Chelsea al Bernabeu per chiudere il discorso qualificazione mettendo in cassaforte la semifinale. Gli uomini di Ancelotti, trascinati dal solito Karim Benzema, partono favoriti nelle quote tanto che i betting analyst vedono l’«1» di poco avanti a 2,42, mentre il successo dei londinesi vale 2,80 la posta. Più alto il segno «X», offerto a 3,35. Sono invece senza storia le quote per il passaggio del turno, che vedono il Real a 1,07, mentre il ribaltone del Chelsea si gioca a 6,80. Reduce da due triplette, Karim Benzema è il giocatore più atteso al Bernabeu: Un suo gol vale 2,15 volte la posta, mentre una doppietta è in quota a 6,30. Un altro tris per il centravanti francese, invece, è proposto a 29. Serve una rimonta al Bayern Monaco, sconfitto all’andata sul campo del Villarreal. All’Allianz Arena i pronostici pendono però nettamente verso Lewandowski e compagni: l’«1» si gioca a 1,28, mentre il successo della formazione spagnola paga addirittura 11 volte la posta. Alta anche la quota della «X», fissata a 6,40. L’1-0 che manderebbe la sfida ai supplementari è visto a 10, mentre appare più probabile il 2-0 a 7,50, seguito dal 2-1 e dal 3-0 in quota a 8,50. A 9,50, invece, il successo del Bayern per 3-1.