Il difensore classe '95 dell'Atletico Madrid José Gimenez ha concesso un'intervista ad As, nella quale ha parlato anche del suo futuro e svelato alcuni retroscena di mercato: "E' vero che dopo la finale di Champions League di Milano contro il Real, nella quale sono rimasto in panchina dopo aver giocato sempre da titolare, ho pensato seriamente di andarmene. Poi ho riflettuto e ho compreso che la cosa migliore era restare. Perchè piaccio a Real Madrid e Bayern Monaco? Non saprei, ma è positivo che si parli sempre di me, mi stimola a dare sempre il meglio e ad avere ambizione per il futuro".