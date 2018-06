Antoine Griezmann, attaccante della Francia e dell'Atletico Madrid, spiega la sua scelta di restare con il club spagnolo a Telefoot: "L'amore ed il sentimento sono stati i motivi principali per cui ho scelto di rimanere. In questi anni ho ricevuto amore e appoggio da parte dei tifosi. La scelta della comunicazione? Avevo voglia di dire il mio pensiero, di vedere come si sarebbe sviluppato il tutto e soprattutto le reazioni della gente. Qualcuno sarà con me, altri non capiranno i motivi, ma questo sottolinea soltanto la difficoltà della mia scelta".