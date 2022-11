Antoine Griezmann, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Movistar dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brugge e l'eliminazione dall'Europa: "Non meritiamo di andare agli ottavi o all'Europa League. È così. Se riesci a vincere solo una partita nell'intera fase a gironi, il gioco è fatto. Ora non dobbiamo nasconderci, lavorare, chiudere la bocca e combattere".



TIFOSI - "Non abbiamo niente da dire ai tifosi. Grazie per quello che state facendo in patria e all'estero, vi sentiamo. Non si meritano questo. Ora serve lavorare".



"SCOMODI" - "Lo siamo se ci crediamo, lavoriamo tutti nella stessa direzione e seguiamo l'allenatore. Questo è l'Atletico. Siamo all'Atleti perché vogliamo giocare la Champions, vogliamo far parte di questo club e dobbiamo lavorare, sennò fuori".



SIMEONE - "Siamo ai suoi ordini, è un orgoglio per noi giocare per lui e per questo club".