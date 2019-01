Manca sempre meno per il passaggio di Alvaro Morata dal Chelsea all'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno trovato l'intesa per un prestito con diritto di riscatto e puntano a chiudere l'affare all'inizio della prossima settimana. C'è però chi ancora non è convinto di questa operazione e non si vuole arrendere: i tifosi dell'Atletico, che non perdonano al classe '92 il tradimento consumato passando, da ragazzino, dalle giovanili del club a quelle dei rivali del Real e qualche uscita, durante la sua esperienza nelle Merengues, poco simpatica nei confronti dell'ex squadra.



'MEGLIO BORJA GARCES' - Una contestazione che ha portato i tifosi anche a creare un coro, intonato questo pomeriggio al Wanda Metropolitano, in occasione della vittoria della squadra del Cholo Simeone contro il Getafe: "Meno Morata, più Borja Garces", l'opinione del pubblico dei Colchoneros, che vorrebbe la promozione fissa in prima squadra dell'attaccante classe '99 delle giovanili, autore di un gol al suo esordio in Liga a settembre.