Futuro ancora tutto da scrivere per James Rodriguez: il giocatore, fuori dai piani del Real Madrid, è seguito dal Napoli e dall'Atletico Madrid. Della situazione dell'asso colombiano ha parlato Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, che in un'intervista a Marca ha dichiarato: "Con il Real Madrid, così come con le altre squadre spagnole, c'è un buon rapporto. Quando siamo stati interessati ad un loro giocatore, chiunque fosse, ne abbiamo parlato. James? In questo momento non lo so, è un buon giocatore e l'Atletico è interessato a buoni giocatori. Non posso dire se arriva perchè non lo so. Manca la ciliegina? Quella manca sempre, ma sin qui la squadra si è rinforzata molto".