Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" odierna, il focus è sulle mosse di mercato di Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli, al centro di accese discussioni.



De Laurentiis ha già chiuso tre operazioni in entrata per gli azzurri, interessanti per modi diversi: Manolas una certezza, Elmas una grande promessa, Di Lorenzo un elemento intrigante. A far discutere però è la decisione del presidente di non acquistare a titolo definitivo il cartellino di James Rodriguez. Ai tifosi sembra che il numero uno del Napoli sia sempre frenato, ma la decisione è una scelta logica per questioni tecniche ed economiche, aspettando Pépé e Icardi. De Laurentiis si merita un bel 7,5.