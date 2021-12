Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha fatto il punto sul futuro di Joao Felix ai microfoni di Cadena Ser: "E' un calciatore fantastico, non credo che voglia andare via. Ha un contratto molto lungo con l'Atletico Madrid e per noi è incedibile. Crediamo a lui, è una scommessa come lo è stato Aguero anni fa. Arrivò qui a 18 anni, la stessa età di Felix."