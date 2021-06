Saul Niguez è la chiave di mercato dell'Atletico Madrid. Secondo Marca infatti, nonostante la vittoria della Liga, il centrocampista non si sentirebbe al centro del progetto di Simeone, date anche le sostituzioni in incontri chiave durante la stagione. Nonostante il malumore lo spagnolo rimane uno dei pezzi pregiati dei Colchoneros, quindi una sua cessione consentirebbe al club di prendere due piccioni con una fava, avendo necessità di fare cassa. Alla finestra ci sono Manchester United e Juventus, che attendono sviluppi per presentare un'offerta ufficiale.