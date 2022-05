Con queste parole affidate ai propri social network, l'ex attaccante uruguayano dell'Atletico Madrid Luis Suarez ha salutato e ringraziato i Colchoneros dopo due anni:



"Sono terminati due anni INDIMENTICABILI all'Atletico. Nelle immagini è possibile vedere tutto ciò che ho vissuto. Non dimenticherò mai l'affetto di ognuno di voi sin dal primo momento. Ringrazio i compagni che mi hanno trattato come uno di più, e tutto lo staff che lavora giorno per giorno con tanto sacrificio affinché noi che giochiamo possiamo farlo al meglio. E grazie in special modo a questa grande tifoseria per l'affetto e l'appoggio in qualsiasi momento. Aver vinto una Liga con l'Atletico è qualcosa di inspiegabile, tanto più per come è successo. Saluto orgoglioso di tutto, di questi meravigliosi anni e di aver creduto in me. Sia io, sia la mia famiglia vi saremo sempre grati".