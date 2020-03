La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de nuestro jugador infantil Christian Minchola. Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz.https://t.co/x0qePAeTWW pic.twitter.com/9l2Klj6c4x — Atlético de Madrid (@Atleti) March 28, 2020

. Si tratta di ​Christian, attaccante di 14 anni che da 7 anni militava nelle giovanili Colchoneros. Le cause della morte non sono note state rese note dagli spagnoli, questo è il comunicato del club di Madrid, città tra le più colpite dall’emergenza coronavirus: “Christian Minchola (19/02/2006) è deceduto all’età di 14 anni. Chistian, attaccante di Infantil C, si è unito alla nostra Accademia nella stagione 2013/14 nella fase pre-Benjamin e stava affrontando la sua sesta stagione da rojiblanco. Nella campagna 2014/15, faceva parte dell’Atlético Madrileño Benjamín B; nel 2015/16, Atlético de Madrid Benjamín C; nel 2016/17, Atlético Madrid Alevín G; nel 2017/18, Atlético de Madrid Alevín D; nel 2018/19, Atlético de Madrid Infantil I e nel 2019/20, Atlético de Madrid Infantil C. Come annunciato dal nostro CEO, Miguel Ángel Gil, la bandiera dell’omaggio ai nostri fan situati nel Wanda Metropolitano volerà a mezz’asta in onore di Christian Minchola e di tutti gli atleti che sono morti nelle ultime settimane. Il Club Atlético de Madrid, a nome del suo presidente, Enrique Cerezo, del suo CEO, Miguel Ángel Gil, del Consiglio di amministrazione e di tutti i suoi dipendenti, desidera esprimere le sue sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Christian Minchola per una perdita così irreparabile. Riposa in pace”.