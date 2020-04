Secondo quanto riferisce Marca, è l'Atletico Madrid la destinazione più probabile per il centrocampista classe '88 del Barcellona Ivan Rakitic. In scadenza di contratto nel 2021 e accostato recentemente al Milan, il croato è pronto a lasciare i blaugrana al termine dell'attuale stagione. L'operazione può chiudersi per circa 20 milioni di euro.