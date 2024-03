Atletico Madrid-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

che viaggia spedita in campionato riporta la sua attenzione sullae mercoledì 13 marzo a partire dalle ore 21 affronterànella gara di ritorno degli ottavi di finale. Al Civitas Metropolitano di Madrid si ripartirà dall'1-0 firmato da Marko Arnautovic nel secondo tempo della gara vinta dai nerazzurri a San Siro, ma tutto è ancora in discussione.arriva alla gara dopo 13 vittorie consecutive, di cui 10 in campionato, ed essendo non solo imbattuto, ma sempre vittorioso in tutto il 2024. Non avrà a disposizione il marcatore della gara d'andata e ha un Carlos Augusto non al meglio, ma recupera al 100% Calhanoglu e Acerbi., invece, è in difficoltà con solo una vittoria all'attivo nelle ultime 5 arrivata però nell'unica gara casalinga. I Colchoneros restano infatti la miglior squadra d'Europa fra le mura amiche e in extremis potrebbe anche recuperare Antoine Griezmann.sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma al Civitas Metropolitano di Madrid a partire dalle 21 di mercoledì 13 marzo 2024 è un'esclusiva difruibile su smart tv di ultima generazione, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. L'app è scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account Amazon con il quale è stato sottoscritto un abbonamento Prime.C'è anche la possibilità disu Amazon Prime Video. I nuovi iscritti al servizio, infatti, possono contare su un mese di prova gratuito che permette la visione di tanti contenuti, comprese le partite in esclusiva di Champions League. Al termine del mese di prova, l'utente potrà decidere di sottoscrivere un abbonamento (al costo di 4,99€ al mese o, in un'unica soluzione, di 49,90€ all'anno) oppure di rinunciarvi.Telecronaca affidata a, coadiuvato al commento tecnico da. A bordo campo i grandi exOblak; Witsel, Savic, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Samuel Lino; Morata, Correa. All. Simeone(3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.