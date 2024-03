Champions League: Atletico Madrid-Inter, a quota 2.48 il successo nerazzurro

Mercoledì 13 marzo alle 21 va in scena la gara di ritorno dell’ottavo di Champions League Atletico Madrid-Inter, con i nerazzurri vicecampioni d’Europa che devono difendere il successo per 1-0 ottenuto in occasione della partita d’andata a San Siro. Tra gli ex compagni di squadra Simeone e Inzaghi sarà una battaglia equilibrata in Spagna, con i pronostici della vigilia che danno l’Inter favorita ma quota 2.48, contro il pareggio a 3.30 e il successo dei madrileni a 2.82. La situazione cambia notevolmente per quanto riguarda la lavagna scommesse dedicata al passaggio del turno. In questo caso l’Inter è nettamente davanti a quota 1.26, mentre la rimonta dei Rojiblancos vale 3.75. Inzaghi punterà sulla coppia d’oro che sta trascinando la squadra in Serie A e in Europa: Lautaro Martinez in particolare è in prima fila sulla lavagna marcatori a quota 3.00, con Thuram molto vicino a 3.75. Tra gli spagnoli il più minaccioso è Alvaro Morata, proposto in gol a 3.25. Nell’altro ottavo di finale in programma mercoledì 13 marzo il Borussia Dortmund è favorito per il passaggio del turno contro il Psv Eindhoven a 1.62, mentre vale 2.26 la quota per gli olandesi ai quarti.