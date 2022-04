Il matrimonio tra Atletico Madrid e Joao Félix potrebbe subire una rottura. La stagione in termini di numeri non è stata disastrosa (33 partite e 10 gol), ma la sensazione che Simeone non lo veda come un tassello su cui costruire il nuovo corso si fa sempre più insistente dalle parti della capitale spagnola. Il trequartista portoghese ha grande mercato, con Manchester City, PSG e Juventus come potenziali destinazioni, e con un'adeguata offerta potrebbe partire già dalla prossima estate. Lo riporta fishajes,net.