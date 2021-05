Joao Félix non si sposterà dall'Atlético Madrid. Lo scrive il Mundo Deportivo, il quale riporta come il giocatore vuole rimanere a Madrid e il club non vuole privarsene per nessuna ragione. Non c'è alcuna operazione di scambio in ballo, fanno sapere dagli ambienti vicini ai colchoneros, al contrario di quanto emerso nei giorni scorsi (scambio col Barcellona per riprendere Griezmann, ndr).