Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha rilasciato un'intervista al giornale spagnolo Cadena SER e nell'intervista ha parlato anche del futuro di Joao Felix, dicendo: "Joao Félix ha un contratto lunghissimo con l'Atleti. Non credo che voglia andarsene. Per noi è incedibile, ci crediamo e scommettiamo su di lui". Parole molto chiare del numero uno dei rojoblanco sul futuro del 22enne attaccante portoghese che nell'ultimo periodo avrebbe preso la decisione di andare via già a gennaio a causa del poco spazio che gli ha concesso Diego Simeone in questa stagione.