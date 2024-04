Milan, parere positivo di Ibrahimovic per Lopetegui: intesa di massima, cosa manca per chiudere. E c'è un retroscena...

Julen Lopetegui è molto vicino al diventare il nuovo allenatore del Milan. Il 57enne tecnico spagnolo ha avuto, negli ultimi due giorni, contatti molto positivo con il management rossonero tanto che c’è una condivisione totale sulle scelte da fare sul mercato (Diego Carlos per la difesa), il programma per la prossima stagione e l’aspetto economico legato al contratto. Confermate dunque le indiscrezioni rilanciate in mattinata dalla Gazzetta dello Sport.



LA RICOSTRUZIONE - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Zlatan Ibrahimovic ha dato parere positivo alla candidatura dello spagnolo già approvata da Moncada, D’Ottavio e Furlani. Il Milan si è preso qualche giorno di tempo per definire la scelta, Lopetegui è in vantaggio rispetto a una concorrenza che si è ristretta a 2/3 candidati.

L’ex Siviglia ora è pronto a declinare la ricca offerta del West Ham per dire sì al Diavolo, nel giro di 7/10 sarà sciolto il rebus panchina.