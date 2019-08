Solo calcio d'agosto, ma dalla prima vera prova di "sarrismo" emergono tanti segnali degni di nota. Come quelli che parlano di una linea difensiva ancora da registrare, la stella di Joao Felix offusca completamente quella di Matthijs de Ligt per esempio. C'è molto ancora rivedere, intanto due buone notizie sono anche quelle che parlano di Adrien Rabiot e Douglas Costa già in palla. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Atletico Madrid-Juventus 2-1

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6.5; Trippier 6.5 (11' s.t. Arias 6), Giménez 6.5 (11' s.t. Hermoso 6) , Savic 5.5 (11' s.t. Herrera 6), Lodi 5.5 (21' s.t. Sanchez 6); Koke 6, (11' s.t. Felipe 6) Llorente 6 (1' s.t. Thomas 6), Saúl 6.5 (21' s.t. Riquelme 6), Lemar 6.5 (21' s.t. Vitolo 6); João Félix 7.5 (11' s.t. Correa 5.5), Morata 5.5 (11' s.t. Diego Costa 6). All. Simeone 6.5.



Juventus

SZCZESNY 6: sui gol sembra quello meno colpevole di tutti (14' s.t. BUFFON 6: si becca l'ovazione di Stoccolma)

DE SCIGLIO 5: si perde Joao Felix in entrambe le reti dell'Atletico nel primo tempo, non una buona prestazione per lui (26' s.t. DANILO 6: esordio sulla fascia sinistra, uno dei motivi per cui la Juve ha accettato di inserirlo nell'operazione Cancelo)

DE LIGT 5: ancora da rodare, Joao Felix va a nozze tra l'olandese e De Sciglio (26' s.t. DEMIRAL 6: gioca lui, non Rugani, ha conquistato Sarri)

CHIELLINI 6: prima uscita della sua stagione, vederlo in campo è già un'ottima notizia (1' st BONUCCI 6: meglio con lui De Ligt, l'intesa

ALEX SANDRO 6: alla Continassa da lunedì, entra in campo reattivo quanto basta per evitare sulla linea un gol già in avvio, poi però guarda Trippier crossare in libertà per il gol dell'1-0 (14' s.t. CUADRADO 6.5: prove da terzino destro per lui, una mossa che può aiutare anche in sede di mercato, in fase di spinta è un attaccante in più)

KHEDIRA 6: quando c'è da trovare la zampata giusta nell'area avversaria resta un maestro, il suo ritmo è però troppo compassato per l'idea di calcio di Sarri. E rimane in vendita, nonostante stia rifiutando ogni soluzione (15' s.t. MATUIDI 6: solito lavoro ad elastico, prova a convincere Sarri ma c'è ancora molto da fare)

PJANIC 5.5: ancora troppo fuori dal gioco (15' s.t. BENTANCUR 6: in regia al posto di Pjanic solo dopo l'uscita di Rabiot, primi passi di Sarrismo per lui)

RABIOT 6.5: taglia e cuce, prova a mettersi in luce dopo sei mesi da spettatore al Psg, in mediana è il più in palla e colpisce un gran palo

DOUGLAS COSTA 7: è l'unico che ha gamba e brillantezza a sufficienza per spezzare gli equilibri, per fare in modo che il possesso palla non rimanga fine a sé stesso, senza di lui si spegne la luce (15' s.t. BERNARDESCHI 6: una staffetta che forse si vedrà spesso in stagione, meno spigliato del brasiliano).

HIGUAIN 5.5: forse la peggior versione del Pipita di questo precampionato (15' s.t. DYBALA 6: tutti gli occhi su di lui, per tutto ciò che è stato e per quello che potrebbe essere. Gioca al fianco di Ronaldo, senza squilli, ma la prova dura una manciata di minuti poi svaria su tutto il fronte d'attacco al fianco di Mandzukic)

RONALDO 5.5: l'atteggiamento è quello solito, cerca e ricerca il gol, questa volta senza riuscirci. Finisce per andare a sbattere in un'area sempre intasata (26' s.t. MANDZUKIC 6: uno spezzone buono per mettere minuti nelle gambe,non si vede mai)



All. SARRI 6: la Juve tiene palla e resta costantemente nella metà campo avversaria, ma è un possesso spesso sterile. Ha bisogno di tempo, soprattutto per registrare la difesa.