Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno contro il Manchester City in Champions League:



"Siamo entusiasti di essere ai quarti di finale di Champions, sento il profumo e l'atmosfera ed è quella che ho provato nel 2014, quando siamo riusciti a eliminare in casa il Barcellona. Speriamo che una notte simile possa ripetersi. Siamo concentrati per vincere, fuori dicano quel che vogliono, ma noi puntiamo a vincere".