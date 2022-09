L'Altetico Madrid ha condannato quanto accaduto nel derby contro il Real Madrid nell'ultimo turno di Liga, in cui una parte di tifoseria ha effettuato cori razzisti nei confronti di Vinicus Junior.



Questo il comunicato del club: "​L'Atlético de Madrid condanna fermamente i cori inammissibili che una minoranza di tifosi ha fatto fuori dallo stadio prima che si tenesse il derby. Il razzismo è uno dei più grandi flagelli della nostra società e purtroppo il mondo del calcio non sono esenti dalla sua presenza. Il nostro club si è sempre caratterizzato per essere uno spazio aperto e inclusivo per tifosi di diverse nazionalità, culture, razze e ceti sociali e pochi non possono offuscare l'immagine di migliaia e migliaia di tifosi che sostengono la propria squadra con passione e nel rispetto del rivale."