L'Atletico Madrid non sta attraversando un grande momento, ma Diego Simeone è uno che sa come esaltarsi nelle difficoltà. Così il Cholo presenta la sfida con la Juventus in conferenza stampa.



SCONFITTE - "Ogni partita fa storia a sé, concentrarci su ogni partita persa non serve, dobbiamo pensare alla situazione generale. Sappiamo che il calcio è deciso dagli episodi, con il Granada abbiamo anche pagato l'inferiorità numerica. Ora mi sto concentrando sulla forza del gruppo, solo in questo modo saremo competitivi"



JOAO FELIX - "In realtà è con noi da poco, purtroppo si è pure infortunato e non abbiamo potuto utilizzarlo di recente. Abbiamo molto bisogno di lui, è un calciatore diverso dagli altri, ha caratteristiche che ci servono e non abbiamo nel resto della squadra. E' umile, ha voglia, di sicuro crescerà e ha caratteristiche giusto per farlo"



CHAMPIONS - "Noi lavoriamo per affrontare ogni partita al meglio, proviamo a vincerle tutto e il resto viene da sé. Affrontiao una squadra molto forte con giocatori molto forti, con un allenatore che ha uno stile preciso e sta cercando di trasmetterlo alla Juve"



JUVE - "Parlare a novembre o a dicembre non è giusto, è troppo presto. Importante parlare ad aprile o maggio, lì si vede cosa è successo in tutta la stagione. La Juventus al di là di questo ha grandissimi campioni, che sicuramente andranno bene per il gioco di Sarri, hanno piedi buoni e sanno giocare in diversi ruoli. La Juve è sempre stata protagonista, parla la storia per lei, non credo che questa stagione possa essere diversa"



CRISI - "Mi piace l'idea del correre contro il tempo, siamo in un buon momento"



RONALDO - "Perché orgoglio ferito di Ronaldo? La sostituzione? E' casa della Juve, non nostra. Lui è un campione, noi abbiamo sofferto sempre con lui. E' un giocatore straordinario, un numero uno. Non credo che sia Ronaldo-Atletico Madrid, noi veniamo in casa della Juve e speriamo di fare una bellissima partita"