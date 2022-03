Il futuro di Luis Suárez sembra essere già deciso. L'idea è quella di non rinnovare il contratto con il club spagnolo e volare negli Stati Uniti per indossare la maglia dell'Inter Miami di David Beckham. Secondo DiarioUF, il giocatore uruguaiano avrebbe già concordato le condizioni del suo arrivo a Miami per comporre un grande tandem d'attacco con Gonzalo Higuain.