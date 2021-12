Dusan Vlahovic torna ad essere un obbiettivo dell'Atletico Madrid dopo il tentativo della scorsa stagione. L'attaccante serbo classe 2000 sarebbe il primo nome sulla lista dei Colchoneros come sostituto di Luis Suarez, in scadenza di contratto (giugno 2022). Parte dei soldi per l'acquisto del bomber della Fiorentina potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Alvaro Morata, in prestito alla Juventus finito in orbita Barcellona, entrando in concorrenza proprio con i bianconeri.