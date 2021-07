L’Atletico Madrid, dopo aver accolto De Paul, punta ad un altro colpo per rinforzare il centrocampo. Secondo Mundo Deportivo, ai Colchoneros piace molto Yangel Herrera, mediano di proprietà del City che ha giocato in prestito al Granada le ultime due stagioni. I Citizens, per il venezuelano, chiedono una cifra intorno ai 25 milioni di euro.