L'Atletico Madrid pensa a Jordi Alba per la fascia sinistra. Il club spagnolo valuta le possibili alternative per rimpiazzare Renan Lodi, passato al Nottingham Forrest in estate e quello del terzino del Barcellona è un profilo gradito. Nonostante la volontà del giocatore sia quella di rimanere al Camp Nou fino alla fine del suo contratto, i Colchoneros possono piombare su di lui. Lo riporta El Nacional.