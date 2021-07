João Félix è stato operato alla caviglia destra questa mattina a Porto dal professor Niek van Dijk. Come riporta AS, l’operazione è andata bene e il ragazzo avrà bisogno di almeno tre o quattro settimane di recupero prima di riprendere con gli allenamenti. Era un problema che si portava dietro da tempo, spesso infatti in questa stagione non è apparso al 100% della forma.