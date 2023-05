Rodrigo Riquelme si sta guadagnando la possibilità di avere un posto all'Atlético Madrid. Il giocatore in prestito al Girona ha brillato nel trionfo della squadra catalana contro il Siviglia al Sánchez Pizjuán, mettendo in difficoltà la difesa del Siviglia per tutta la partita. Il suo contratto con i Colchoneros scade nel 2028 e visto la probabile partenza di Yannick Carrasco, il classe 2000 potrebbe avere maggiore spazio nella rosa di Simeone.