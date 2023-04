L'Atletico Madrid è uno dei club più attivi sul mercato. I Colchoneros vogliono tornare a competere per il campionato e le coppe europee. Secondo Estadio Deportivo, il nuovo profilo per il centrocampo è Carlos Soler. L'ex Valencia non ha convinto nella sua esperienza al PSG. Solo 3 reti e 3 assist in 21 partite. Il contratto dello spagnolo scade nel 2027 e il suo prezzo è 30 milioni di euro.