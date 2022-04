Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid non sarebbe disposto ad accettare per Alvaro Morata la cifra che la Juventus vuole offrire (intorno ai 15 milioni). L'accordo prevedeva il diritto di riscatto a 35 milioni, prezzo che la dirigenza bianconera ritiene troppo elevato. Sul centravanti spagnolo c'è l'interesse dell'Arsenal, che potrebbe inserirsi in questa trattativa.